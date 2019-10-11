Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кении потерпел крушение самолет

Комментариев: 0
Турбовинтовой самолет Fokker-50 принадлежал кенийской авиакомпании Silverstone Air Limited.
Легкие травмы получили несколько человек
Легкие травмы получили несколько человек
The Star

В Кении во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби упал пассажирский самолет, направлявшийся во второй по величине город страны Момбасу. Об этом сообщает местное издание The Star в пятницу, 11 октября.

Отмечается, что 56-местный турбовинтовой самолет Fokker-50 принадлежал кенийской авиакомпании Silverstone Air Limited.

Утверждается, что легкие травмы получили несколько человек. При этом пока нет данных о количестве пассажиров, находившихся на борту самолета.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона. На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, Кения, аэропорт, авария, самолеты, пострадавшие, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь