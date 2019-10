Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Награда присуждена ему с формулировкой: "За усилия по достижению мира и международного сотрудничества и в частности за решительные инициативы по разрешению приграничного конфликта с соседней Эритреей".

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.