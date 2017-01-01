В переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы

Премьеры Британии и Ирландии впервые "увидели путь к соглашению", но гарантий успеха все еще нет, а время практически исчерпано.

Президент Евросовета Дональд Туск получил "оптимистичные сигналы" о соглашении по Brexit. Об этом сообщает Sky News в пятницу, 11 октября.

После того как премьер-министр Борис Джонсон вчера встретился со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, "оба впервые увидели путь к соглашению". При этом сообщается, что "нет никакой гарантии успеха, и время практически исчерпано".

По словам Туска, британские переговорщики "все еще не выдвинули жизнеспособного реалистичного предложения". Однако он настаивает, что "даже малейший шанс должен быть использован.

Министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье провели переговоры сегодня утром, чтобы узнать, достаточно ли вчерашней встречи премьер-министров для договоренности о новом соглашении.

Сейчас остается 20 дней до Brexit, но всего восемь дней до того, как Борис Джонсон будет вынужден попросить отсрочку, если не обеспечит соглашение.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном заявил, что сделка по Brexit может быть заключена до конца октября, сообщает Reuters.

"Я думаю, что для нас возможно прийти к соглашению, чтобы позволить Британии покинуть ЕС упорядоченным образом и сделать это до конца октября", - сказал Варадкар.

Также по словам ирландского премьера, позитивный разговор с британским коллегой не нужно расценивать в контексте: "кто пошел на уступки".

"И это не та игра, в которую каждый из нас хочет играть", - отметил премьер-министр Ирландии.

Напомним, что ранее Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Джонсон заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

Позже в Еврокомиссии "компромисс" Джонсона по Brexit назвали "спорным". Юнкер отметил положительные сдвиги в предложениях Джонсона, но в них все же есть "спорные моменты" относительно бэкстопа и границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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