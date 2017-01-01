Умер известный космонавт Алексей Леонов

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос.

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщает в пятницу, 11 октября, Интерфакс.

В последние годы космонавт тяжело болел.

Отметим, Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос. Первый выход человека в открытый космос произошел 18 марта 1965 года. Его совершил Леонов с борта корабля Восход-2, пилотируемого Павлом Беляевым.

Напомним, космонавт Алексей Леонов рассказал, почему погиб Гагарин. Он заявил, что Гагарин погиб из-за неосторожного маневра пилота другого самолета.

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