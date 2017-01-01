Давление Трампа на Зеленского: жалоба поступила еще до их разговора - СМИ

По крайней мере четыре работника Совета нацбезопасности США высказывали опасение о давлении администрации Дональда Трампа на украинские власти.

Жалобы о давлении Белого дома на Украину подавались еще до звонка Трампа и Зеленского

Сотрудники Совета национальной безопасности США высказывали опасения из-за попыток администрации президента Дональда Трампа оказать давление на власти Украины в политических целях еще до телефонного разговора Трампа и Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 11 октября.

По данным издания, по крайней мере четыре сотрудника Совета нацбезопасности были настолько встревожены попытками администрации Трампа оказывать давление на Украину, что заявляли об этом юристу Белого дома как до, так и сразу после звонка Трампа Зеленскому 25 июля.

Характер и сроки ранее неизвестных обсуждений с юрисконсультом Совета нацбезопасности Джоном Эйзенбергом указывают на то, что чиновники передавали предупреждение по официальным каналам Белого дома раньше, чем предполагалось ранее, в том числе до телефонного звонка.

В то время чиновники были обеспокоены смещением в мае посла США в Украине Мари Йованович; последующими усилиями адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по пропаганде сговора, связанного с Украиной; а также сигналами на встречах в Белом доме о том, что Трамп хотел, чтобы новое правительство в Киеве представило материалы, которые могут нанести политический ущерб кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.

По словам чиновников, эти опасения резко выросли после телефонного звонка. В течение нескольких минут высокопоставленные чиновники, в том числе тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон, обзванивали подчиненных по поводу того, что сказал Трамп Зеленскому.

Болтон и другие изо всех сил пытались получить предварительную расшифровку, которая уже была "закрыта" в высокосекретной компьютерной сети.

"Когда люди слушали это в режиме реального времени, возникали серьезные опасения по поводу того, что происходит - раздавались сигналы тревоги. Люди пытались понять, что делать, как понять ситуацию", - сказал собеседник, знакомый с рядом событий в Белом доме.

Неясно, говорили ли чиновники, которые жаловались Эйзенбергу, с информатором, который написал жалобу на разговор Трампа с Зеленским, после которой в США заговорили об импичменте.

Также неизвестно, предпринял ли Эйзенберг какие-либо действия после предупреждений, полученных им ранее в июле, или после разговора Трампа и Зеленского.

Если это произошло, это поможет объяснить, как Белый дом уже знал об опасениях по поводу звонка 25 июля, когда с ним связался генеральный адвокат ЦРУ за несколько недель до того, как жалоба заявителя, поданная сотрудником агентства, стала публичной.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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