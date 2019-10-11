Нападение на Сирию: Норвегия заморозила экспорт оружия в Турцию

Ранее продажу оружия стране также приостановила Финляндия, выступив с осуждением военной операции в Сирии.

Норвегия также замораживает продажу оружия Турции из-за наступления в Сирии

Норвегия приостановила продажу оружия Турции из-за ее наступления на курдские силы на северо-востоке Сирии. Об этом со ссылкой на электронное письмо от министра иностранных дел страны Инэ Эриксен Сорейде сообщает AFP в пятницу, 11 октября.

“Несмотря на сложность ситуации и быстрое развитие событий, МИД, в качестве меры пресечения, решила не обрабатывать новые запросы относительно экспорта оборонных материалов или материалов двойного значения для Турции ”, - заявила министр.

По словам министра, Норвегия сейчас пересмотрит все лицензии по экспорту оружия, которые уже были выданы.

Ранее Финляндия приостановила поставки оружия в Турцию из-за ее действий в Сирии. Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Позже Минобороны Турции заявило об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции в Сирии.

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