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Кремль ответили на заявление Зеленского о миротворцах на Донбассе

Комментариев: 6
Песков отметил, что пока заявлений о миротворцах от Украины не приходило.
Песков дал ответ по Миротворцам
Песков дал ответ по Миротворцам
УНИАН

Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что на границе с Российской Федерацией могут появиться миротворцы. В Кремле уже прокомментировали слова главы государства, передают российские СМИ.

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Пресс-секретарь президент РФ Путина Дмитрий Песков заявио, что Россия пока не получала от украинских властей официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.

Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах, - сказал Песков.

Касательно недовольства Зеленского минскими соглашениями, представитель Кремля также добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.

Об этом пока никто речи не ведет… Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий, - объяснил Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что “тогда это будет совсем другая модальность“.

И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями “ДНР“ и “ЛНР“, - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, Зеленский заявил, что вопрос миротворцев обсудят в “нормандском формате“. Президент настаивает на размещении контингента вдоль российско-украинской границы.

 

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Теги: миротворцы, Кремль, Песков
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Комментариев (6)
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Firstfurion    11.10.2019, 19:07
Оценка:  +2
Firstfurion
Мда уж, повезло нам с соседями...
BROKER666    11.10.2019, 18:51
Оценка:  +4
BROKER666
ВыВсеВрете, хYесос кремлёвский, отмолись на своего покойного пукана
Андрей_и_Богдан    11.10.2019, 18:05
Оценка:  +12
Андрей_и_Богдан
С_xyя-ли Украина должна отправлять на расию "заявление о миротворцах"? Типа расия будет решать отправлять или нет миротворцев? Или сами перекрасятся под "миротворцев", как в Грузии!?
WTF2wtf    11.10.2019, 18:13
Оценка:  +11
WTF2wtf
Всем понятно, что именно россия оккупировала и удерживает Донбасс (как и Крым),
какую-бы дебильную чушь не несли публично российские власти ...
ВыВсеВрете    11.10.2019, 18:49
Оценка:  -7
ВыВсеВрете
Я не пойму, ты такой храбрец, орешь, что Крым оккупировали. Иди его освободи.
Если, не не можешь, тогда и молчи.
BROKER666    11.10.2019, 18:50
Оценка:  +7
BROKER666
не только в Грузии, но и в Приднестровье
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