Кремль ответили на заявление Зеленского о миротворцах на Донбассе

Песков отметил, что пока заявлений о миротворцах от Украины не приходило.

Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что на границе с Российской Федерацией могут появиться миротворцы. В Кремле уже прокомментировали слова главы государства, передают российские СМИ.

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Пресс-секретарь президент РФ Путина Дмитрий Песков заявио, что Россия пока не получала от украинских властей официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.

Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах, - сказал Песков.

Касательно недовольства Зеленского минскими соглашениями, представитель Кремля также добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.

Об этом пока никто речи не ведет… Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий, - объяснил Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что “тогда это будет совсем другая модальность“.

И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями “ДНР“ и “ЛНР“, - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, Зеленский заявил, что вопрос миротворцев обсудят в “нормандском формате“. Президент настаивает на размещении контингента вдоль российско-украинской границы.

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