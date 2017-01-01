Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-посол США в Украине дает показания в Конгрессе

Комментариев: 0
Мари Йованович пришла на слушания вопреки позиции Белого дома. Также запланирована встреча в Конгрессе с бывшей советницей Трампа по России Фионы Хилл.
Йованович уволили из-за отказа давить на Киев, пишут СМИ
Йованович уволили из-за отказа давить на Киев, пишут СМИ

Бывший посол США в Украине Мари Йованович пришла закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору, сообщает Голос Америки в пятницу, 11 октября. 

Йованович пришла давать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

Отмечается, что она появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.

Ранее СМИ сообщили, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы адвоката Трампа Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

В то же время, NBC сообщает, что свидетельствовать в Конгрессе будет также бывшая советница Трампа по России Фиона Хилл.

"Хилл планирует рассказать, что Джулиани и Сондленд (посол США в ЕС) обошли стороной надлежащий процесс получения доступа к Трампу в вопросах Украины", - сообщает издание.

По словам источника, она может сказать, что Джулиани и Сондленд обходили тогдашнего советника по национальной безопасности США Джона Болтона для общения с президентом Соединенных Штатов в вопросах, касающихся Украины.

Такие действия Джулиани и Сондленда будут свидетельствовать о нарушении правил Белого дома и Совета национальной безопасности США и ведение "теневой политики относительно Украины".

По данным СМИ, заслушать Хилл должны 14 октября.

По словам экс-чиновника Белого дома, новость о возможных свидетельстве Хилл в Конгрессе вызвала "страх" в окружение Трампа, ведь почти с начала каденции Трампа она занимала ключевую роль в наблюдении за политикой Украины и России.

Сама Хилл отказалась дать комментарий журналистам.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об отсутствии давления на него со сторы США и Тампа в вопросах расследвания в отношении сына экс-вице президента Джо Байдена Хантера.

После этого Трамп заявил, что Зеленский положил конец разговорам об импичменте.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Импичмент Президента, США, конгресс, посольство, посол, Трамп, Дональд Трамп, импичмент, Мари Йованович
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь