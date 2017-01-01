США призывают Турцию остановить операцию в Сирии

Только прекращение турецкой военной операции в Сирии позволит найти способ достигнуть деэскалации ситуации в регионе.

В США призвали Турцию прекратить военную операцию Источник мира на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters в пятницу, 11 октября.

Такое мнение Эспер высказал во время переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром. С американской точки зрения, именно прекращение операции позволит найти способ для деэскалации ситуации в регионе. США считают, что в противном случае она может стать непоправимой.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Позже Минобороны Турции заявило об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции в Сирии.

Из-за действий Турции в Сирии Финляндия приостановила поставки оружия стране. Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию. Позже аналогичное решение приняла Норвегия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet