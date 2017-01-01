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В Эстонию прибыли шесть минных тральщиков НАТО

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Корабли в течение двух недель будут вести поиск и уничтожение взрывчатых веществ времен Первой и Второй мировой войны.
В Таллине пришвартовались корабли НАТО
В Таллине пришвартовались корабли НАТО
 
В Таллинн прибыли корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО. Об этом 11 сентября сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что с 14 октября они в течение двух недель будут вести поиск и уничтожение мин времен Первой и Второй мировой войны в территориальных водах Эстонии.
 
Как указали в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в составе морского отряда штабной корабль HDMS Thetis, корабли противоминной обороны FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk.
 
В Таллине к ним присоединится еще один охотник за минами, корабль Narcis.
 
Первая постоянная противоминная группа входит в состав частей быстрого реагирования ВМС НАТО.
 
Напомним, в сентябре в Балтийском море прошли военно-морские учения НАТО Northern Coasts. В маневрах участвовали около трех тысяч военных, а также более 40 кораблей из 18 стран.

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Теги: НАТО, Эстония, корабли, мины
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Источник: korrespondent.net

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