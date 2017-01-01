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На Филиппинах туристка заплатила штраф за фото в откровенном купальнике

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Девушка из Тайваня шокировала людей на пляже острова Боракай, появившись в слишком открытом бикини.
Туристы на острове Боракай (архивное фото)
Туристы на острове Боракай (архивное фото)
 
На филиппинском острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за слишком откровенное бикини, которое состояло из тонких шнурков. Об этом 11 октября сообщила газета The Sun.
 
Отмечается, что путешественница находилась на пляже вместе с другом. В отеле туристов предупредили, что такая одежда неуместна, но гостья заявила, что это "вид искусства" и отказалась менять купальник.
 
Несмотря на то, что на пляжах Филиппин нет законов, запрещающих носить слишком открытую одежду, полиция оштрафовала отдыхающую на 2 500 филиппинских песо (примерно 50 долларов) за "эротические и непристойные фотографии".
 
 
Ранее сообщалось, что во Франции туристы выпали с балкона, занимаясь сексом на глазах у публики.

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Теги: туристы, штраф, Филиппины, бикини, купальник
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Источник: korrespondent.net

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