Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана - Трамп

Американский лидер подчеркнул, что королевство согласилось заплатить за военную помощь Вашингтона по его просьбе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит Вашингтону за размещение дополнительных военных частей в стране. Об этом американский лидер заявил журналистам 12 октября, передает РИА Новости.

"Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помощь им. И мы это ценим", - отметил он.

Ранее в Пентагоне сообщили о дополнительном размещении трех тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны.

Миссия американских военных предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.

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