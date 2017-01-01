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Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана - Трамп

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Американский лидер подчеркнул, что королевство согласилось заплатить за военную помощь Вашингтона по его просьбе.
Саудовская Аравия заплатит США за военную поддержку
Саудовская Аравия заплатит США за военную поддержку
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит Вашингтону за размещение дополнительных военных частей в стране. Об этом американский лидер заявил  журналистам 12 октября, передает РИА Новости.
 
"Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помощь им. И мы это ценим", - отметил он.
 
Ранее в Пентагоне сообщили о дополнительном размещении трех тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны.
 
Миссия американских военных предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.
 
Напомним, 14 сентября несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое.
 
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников.
 

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Теги: США, Саудовская Аравия, оружие, военные, Трамп, Дональд Трамп, оплата
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Источник: korrespondent.net

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