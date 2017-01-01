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Мэры 35 крупных городов мира согласовали борьбу с загрязнением воздуха

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Города-участники инициативы в течение двух лет должны установить четкие цели по сокращению загрязнения воздуха.
Мэры Лос-Анджелеса, Парижа и Копенгагена Эрик Гарсетти, Анна Идальго и Фрэнк Йенсен
Мэры Лос-Анджелеса, Парижа и Копенгагена Эрик Гарсетти, Анна Идальго и Фрэнк Йенсен
 
Мэры 35 крупных городов мира заявили о своей приверженности борьбе с загрязнением воздуха. В течение двух лет эти города должны "установить четкие цели по сокращению загрязнения воздуха, которые соответствуют национальным обязательствам в своих странах или превышают их", подчеркнули инициаторы совместного заявления, обнародованного в пятницу, 11 октября, на заключительном этапе Всемирного саммита мэров C40, проходящего в Копенгагене.
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве нормы рекомендует показатель в 10 микрограммов мелкодисперсной пыли диаметром менее 2,5 микрометров на кубический метр среднегодового объема воздуха.
 
По мнению организаторов саммита, если 35 городам удастся сократить долю мелкой пыли в 2,5 раза, можно спасти жизни до 40 000 человек.
 
Среди подписавших заявление - мэры немецких Берлина и Гейдельберга. Кроме того, в число 35 городов, чьи руководители присоединились к инициативе, - Барселона, Копенгаген, Лондон, Париж, Стокгольм, Лос-Анджелес, Вашингтон, Токио.
 
Суммарно в этих городах проживает более 140 миллионов человек.
 
Форум группы C40 объединяет 94 города по всему миру, которые привержены идее борьбы за сохранение климата. Нынешний председатель группы C40 - мэр Парижа Анна Идальго.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: экология, воздух, мэр, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды
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Источник: korrespondent.net

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