В штаб-квартире ООН начнут экономить отопление и электричество
ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличности за последние десять лет на фоне недоплат государств в бюджет организации. Об этом 12 октября сообщило РИА Новости.
Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился принять чрезвычайные меры. Так, с 14 октября в штаб-квартире ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности.
Как уточнила на брифинге заместитель генсека ООН по вопросам стратегии, политики и контроля в области управления Кэтрин Поллард, "ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние десять лет"
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