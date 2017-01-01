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В штаб-квартире ООН начнут экономить отопление и электричество

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Организация столкнулась с тяжелым кризисом наличности из-за недобросовестной выплаты взносов государствами-членами.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличности за последние десять лет на фоне недоплат государств в бюджет организации. Об этом 12 октября сообщило РИА Новости.

Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерреш распорядился принять чрезвычайные меры. Так, с 14 октября в штаб-квартире ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности.

Как уточнила на брифинге заместитель генсека ООН по вопросам стратегии, политики и контроля в области управления Кэтрин Поллард, "ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние десять лет"

Помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан заявил, общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов.
 
По его словам, не заплатили 65 стран. При этом 97% от суммы должны семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.
 
Раманатан подчеркнул, что только на выплаты зарплат своим сотрудникам ООН требуется 92 миллиона долларов. 
 
Ранее сообщалось, что в бюджет ООН внесено лишь 70% поступлений, предусмотренных в этом году.

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Теги: ООН, отопление, долги, кризис, экономия, электричество
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Источник: korrespondent.net

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