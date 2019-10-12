В Польше жестоко избили украинца, который “потребовал у пана свои деньги”

Украинский актер работал в пиццерии.

В польском городе Познань жестоко избили украинского актера Юрия Марка, который в свободное от основной работы время подрабатывал в пиццерии. Об этом сообщает сам избитый Юрий Марк на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, украинец потребовал расчета в связи с увольнением, что привело в ярость хозяина заведения.

Актер рассказал, что переехал в Польшу три года назад. Его пригласили работать в местный театр. Для того, чтоб иметь возможность заниматься любимым делом, парень пошел работать в пиццерию.

Брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие помыкания заробитчан. Вчерашнее событие было шокирующим. Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад, не выплатил расчет и сказал прийти 10 октября в 22 часа за деньгами. Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию, - написал Марк.

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По словам актера, полиция отказывалась просматривать камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент избиения, а также не обращали внимание на кровь на его лице. Пришлось вызывать скорую помощь. На данный момент дело практически спустили на тормоза, поэтому парень решил рассказать об этом случае в социальных сетях.

Напомним, в ночном клубе Польши избили двух парней, которые разговаривали на украинском. Парни из Украины пребывали в Польше легально.

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