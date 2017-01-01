Турция заявляет о непричастности к обстрелу базы США

Министр национальной обороны Турции заявил, что со стороны турецкой армии не было обстрела военных США или международной коалиции.

Турция заявила, что не обстреливала американскую военную базу вблизи сирийского города Кобани. Об этом в субботу, 12 октября, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Анадолу.

Министр обороны утверждает, что Турция проводит координационные действия с США.

"Об обстреле солдат США или международной коалиции речь не идет. Нами проводятся все необходимые координационные действия с США", - сказал Хулуси Акар.

Напомним, что 10 октября Турция начала военную операцию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп осудил Турцию за начало военной операции вдоль границы с Сирией.

12 октября сообщалось, что в Сирии турецкие войска обстреляли полевую базу американского спецназа. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что обстрел турецкими войсками был настолько тяжелым, что американские военнослужащие решили начать ответный огонь с целью самообороны.

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