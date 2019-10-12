Турция заявила о захвате 20 городов в Сирии

Турецкие военные и воюющая на их стороне сирийская оппозиция перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани.

Подразделения турецкой армии и воюющие на их стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Как сообщается, турецкие военнослужащие и боевики сирийской оппозиции перекрыли шоссе между провинциальным центром Хасеке и Кобани (Айн-эль-Араб) на северо-востоке провинции Алеппо. Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

Авиация и артиллерия турецких войск наносят интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".