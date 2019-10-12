У ночного клуба в Нью-Йорке произошла стрельба, есть жертвы

В результате стрельбы, которая произошла в Бруклине, по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения.

В Соединенных Штатах Америки в городе Нью-Йорк в субботу, 12 октября, произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщает газета New York Post

Как сообщается, стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)

Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

Au moins quatre personnes ont 'et'e tu'ees et plusieurs bless'ees lors d'une fusillade `a New York. La fusillade s'est d'eroul'ee `a #Brooklyn, `a proximit'e d'un club priv'e.



#Nws_MENA pic.twitter.com/iqCgXUEXNG — News24 (@ne24ws) 12 октября 2019 г.

Напомним, 9 октября Баллье пытался попасть в синагогу в Галле, но не сумел и открыл стрельбу на улице , застрелив 40-летнюю женщину. Позже он застрелил 20-летнего мужчину в закусочной.