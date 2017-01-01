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В Нидерландах задержали 130 участников климатического протеста

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Демонстранты пытались перекрыть движение по центральным улицам и не реагировали на призывы правоохранителей.
Протестующие перекрывали движение вблизи исторического моста
Протестующие перекрывали движение вблизи исторического моста

В Нидерландах 12 октября на климатической акции протеста задержали 130 демонстрантов, которые блокировали движение по улицам Амстердама. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, сегодня в центральной части Амстердама прошла климатическая акция протеста, организованная движением Extinction Rebellion. Несколько сотен активистов вышли на улицы города вблизи одного из исторических мостов. Протестующие требовали немедленных действий в борьбе с изменениями климата.

Отмечается, что демонстранты пытались перекрыть движение по центральным улицам и не реагировали на призывы правоохранителей. После этого полиция прибегла к задержанию климатических протестующих. Всего были задержаны 130 участников акции.

Ранее в Италии миллион человек протестовали против изменений климата.

Как сообщал Корреспондент.net, Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

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Теги: митинг, протесты, климат, протест, Нидерланды, митинги, задержание, изменение климата, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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