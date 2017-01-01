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Трамп потребовал закончить "бесконечные войны"

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Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой, считает Трамп.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обратился к странам и призвал закончить "бесконечные войны". Короткий пост с требованием он разметил в Twiiter.
 
До этого глава США говорил, что США пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Тогда он намекал на Сирию и призывал выйти из "бесконечных войн" также Турцию, Европу, Сирию, Иран, Ирак, Россию и курдов.
 
"Бесконечные войны должны закончиться!" – написал Трамп.

В США призвали сдерживать Иран

Напомним, ранее Трамп заявил об окончании "глупых" войн на Ближнем Востоке.

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Теги: война, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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