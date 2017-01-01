Трамп потребовал закончить "бесконечные войны"

Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой, считает Трамп.



Президент США Дональд Трамп обратился к странам и призвал закончить "бесконечные войны". Короткий пост с требованием он разметил в Twiiter.



До этого глава США говорил, что США пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Тогда он намекал на Сирию и призывал выйти из "бесконечных войн" также Турцию, Европу, Сирию, Иран, Ирак, Россию и курдов.







В США призвали сдерживать Иран "Бесконечные войны должны закончиться!" – написал Трамп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet