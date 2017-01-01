Возросло число жертв тайфуна в Японии

Сверхмощный тайфун Хагибис убил четырех человек в Японии. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести.



Как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна в Хагибис в Японии, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно последним данным, также возросло число пострадавших. Различных травмы получили более 100 человек, а также еще 17 - числятся пропавшими без вести.

Японские спасательные службы продолжают операции по спасению людей, пострадавших от тайфуна и вызванных им наводнений.



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