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Режим ЧС объявили в Канаде из-за сильного снегопада

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Снег пришел провинцию Манитоба 9 октября и продолжается до сих пор. Выпало уже около 60 см снега.
Снегопад в Канаде
Снегопад в Канаде

Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщают местные СМИ.
 
Снег пришел провинцию 9 октября и продолжается до сих пор. Уже выпало около 60 см снега.
 
В результате случившегося были повреждены электропередачи более 53 тысяч жилых домов, государственных учреждений и магазинов.
 
Из-за снегопадов пострадал один человек, на которого упала ветка. В настоящее время он находится в критическом состоянии в больнице.

Напомним, ранее в одном из регионов Австралии впервые за 35 лет выпал снег. В конце сентября в американском штате Монтана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури.

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Теги: Канада, снег, снегопад, чрезвычайное положение
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Источник: korrespondent.net

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