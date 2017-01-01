Режим ЧС объявили в Канаде из-за сильного снегопада

Снег пришел провинцию Манитоба 9 октября и продолжается до сих пор. Выпало уже около 60 см снега.



Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщают местные СМИ.

Снег пришел провинцию 9 октября и продолжается до сих пор. Уже выпало около 60 см снега.

В результате случившегося были повреждены электропередачи более 53 тысяч жилых домов, государственных учреждений и магазинов.

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