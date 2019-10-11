Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР

Комментариев: 0
Ожидается, что арестованного Андрея Кукушкина переведут в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.
Андрей Кукушкин
Андрей Кукушкин
OK.Ru

Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, сообщает CBS.
 
По данным телеканала, бизнесмен взят под стражу до слушаний, которые должны состояться в пятницу. Позже его переведут в Нью-Йорк.
 
46-летний Кукушкин - один из четырех американских граждан, которым были предъявлены обвинения сговоре для привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных компаний в США. Другие подозреваемые - выходцы из Украинской и Белорусской ССР Лев Парнас, Игорь Фруман, а также родившийся в США Дэвид Коррейа.

Как следует из обвинительного заключения, они привлекали деньги предпринимателя с российским гражданством, чье имя не раскрывается.

Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа
 
По данным американской прокуратуры, Фруман и Парнас занимались незаконной деятельностью с 2018 года. Обвиняемые поддерживали связь с российским бизнесменом и привлекали его деньги еще и для проведения лоббистских компаний в интересах своего бизнеса в США. 9 октября Парнаса и Фрумана задержали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, скандал, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь