Три человека стали жертвами пожаров в Калифорнии
Ранее власти штата Калифорния отдали распоряжение о принудительной эвакуации около 100 тысяч жителей.
Три человека погибли в результате лесных пожаров на юге Калифорнии сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата.
Сердце не выдержало у одного мужчины, пытавшегося в одиночку справиться с огнем в одном из населенных пунктов в долине Сан-Фернандо.
Еще один погибший был найден на территории кемпинга в городке Калимеса. В том же населенном пункте погибла 89-летняя женщина, не сумевшая своевременно покинуть опасную зону.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Лос-Анджелеса эвакуированы более 100 тысяч человек из-за бушующих в Калифорнии пожаров.
Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.
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