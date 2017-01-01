Три человека стали жертвами пожаров в Калифорнии

Ранее власти штата Калифорния отдали распоряжение о принудительной эвакуации около 100 тысяч жителей.



Три человека погибли в результате лесных пожаров на юге Калифорнии сообщает Три человека погибли в результате лесных пожаров на юге Калифорнии сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата.

Сердце не выдержало у одного мужчины, пытавшегося в одиночку справиться с огнем в одном из населенных пунктов в долине Сан-Фернандо.



Еще один погибший был найден на территории кемпинга в городке Калимеса. В том же населенном пункте погибла 89-летняя женщина, не сумевшая своевременно покинуть опасную зону.



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