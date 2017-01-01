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Три человека стали жертвами пожаров в Калифорнии

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Ранее власти штата Калифорния отдали распоряжение о принудительной эвакуации около 100 тысяч жителей.
В Калифорнии бушуют пожары
В Калифорнии бушуют пожары

Три человека погибли в результате лесных пожаров на юге Калифорнии сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата. 
 
Сердце не выдержало у одного мужчины, пытавшегося в одиночку справиться с огнем в одном из населенных пунктов в долине Сан-Фернандо. 
 
Еще один погибший был найден на территории кемпинга в городке Калимеса. В том же населенном пункте погибла 89-летняя женщина, не сумевшая своевременно покинуть опасную зону. 
 
Ранее сообщалось, что в окрестностях Лос-Анджелеса эвакуированы более 100 тысяч человек из-за бушующих в Калифорнии пожаров.

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.

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Теги: США, Калифорния, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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