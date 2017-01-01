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Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

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Спасательные службы продолжают операции по спасению людей, пострадавших от тайфуна и вызванных им наводнений.
Последствия тайфуна в Японии
Последствия тайфуна в Японии

Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает агентство Kyodo.
 
Еще не менее 17 человек числятся пропавшими без вести и 106 – пострадали.
 
Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 пострадавших.
 
Напомним, 12 октября тайфун Хагибис обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров в секунду.
 
Из-за тайфуна в Японии произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения. Наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. 

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Теги: Япония, жертвы, тайфун, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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