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Эсминец США с ракетами зашел в Черное море

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Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала текущего года.
Американский эсминец USS Porter
Американский эсминец USS Porter
twitter.com/YorukIsik

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) зашел в Черное море для повышения региональной стабильности, заявил в субботу, 12 октября, 6-й оперативный флот ВМС США.
 
"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", - говорится в сообщении.
 
Это уже седьмой заход американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года. В августе все тот же эсминец Porter в ходе пребывания в его акватории посетил Румынию, Болгарию и Турцию.
 
Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Carney и Ross, размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. 

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Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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Теги: Черное море, корабль, американский корабль, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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