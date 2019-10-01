Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Токийском заливе затонул корабль из-за тайфуна

Комментариев: 0
На борту судна водоизмещением около двух тысяч тонн находились 12 человек – трое граждан Мьянмы, семь Китая и двое Вьетнама.
Тайфун Хагибис обрушился на Японию 12 октября
Тайфун Хагибис обрушился на Японию 12 октября

Восемь человек числятся пропавшими без вести, после того как панамское судно JIA DE во время тайфуна Хагибис пошло ко дну в Токийском заливе. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии в воскресенье, 13 октября.

Всего на борту судна водоизмещением около двух тысяч тонн находились 12 человек – трое граждан Мьянмы, семь Китая и двое Вьетнама.

Позже стало известно, что трех членов экипажа удалось спасти, одного моряка обнаружили погибшим.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до восьми человек. Еще не менее 17 человек числятся пропавшими без вести и 106 – пострадали.

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров в секунду.

Из-за тайфуна в Японии произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения. Наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, судно, корабль, моряки, стихия, тайфун, погибли, стихийное бедствие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь