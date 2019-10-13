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В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

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Памятник юной княжны Анны является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в Киеве.
Памятник установили возле церкви святого Доната
Памятник установили возле церкви святого Доната
КГГА

В бельгийском городе Арлон открыли памятник дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В одном из старейших городов Бельгии, городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру Анны Ярославне – королеве Франции и дочери великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Памятник подарен общиной Киева в рамках проекта Путь королевы, который предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию", – говорится в сообщении.

В открытии памятника приняла участие киевская делегация во главе с директором департамента культуры Дианой Поповой, посла Украины в Бельгии Николая Точицкого, мэра Арлона Винсана Магнуса, а также городского руководства и общества.

Памятник установили возле церкви святого Доната, расположенной на высоком холме Книпшен.

"Именно в этой части холма в 11-16 веках был расположен замок Арлонского графства. Вероятно, что именно здесь гостила Анна Киевская в 11 веке, когда осуществляла свое путешествие во Францию. Именно Арлон является предпоследним местом на пути во Францию", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

Памятник юной княжны Анны, авторства Константина Скритуцкого, является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве.

Напомним, что памятник киевской княжне установили в прошлом году во французском городе-побратиме Киева – Тулузе и в этом году – в Джакарте. Также в 2018 году общине Кракова была передана для установления авторская реплика памятника Анне Киевской. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

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Теги: Украина, Киев, памятники и монументы, Бельгия, фото, памятник, Киевская Русь, князь, памятники истории
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    13.10.2019, 10:06
Оценка:  0
BROKER666
ну на пути из Киева во Францию я понимаю ставить памятники, но какое отношение имеет к Анне Индонезия, где во времена Киевской Руси ещё не было цивилизации и процветал каннибализм?
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