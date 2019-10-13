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В Кении 10 полицейских погибли из-за взрыва мины

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Боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб" установили на обочине дороги самодельное взрывное устройство.
Боевики "Аш-Шабаб" устроили теракт в Кении
Боевики "Аш-Шабаб" устроили теракт в Кении
Reuters (архив)

По меньшей мере 10 сотрудников полиции погибли в результате взрыва придорожной мины, произошедшего в субботу в округе Гарисса на севере-востоке Кении неподалеку от Сомали. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 13 октября.

Отмечается, что боевики сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб" установили на обочине дороги самодельное взрывное устройство, которое сработало в субботу примерно в 16:00, когда рядом проезжал автомобиль полиции.

В целях поимки нападавших уже были направлены дополнительные силы правоохранителей.

Ранее в Сомали террористы напали на военную базу в провинции Нижний Сабель, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих.

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Теги: теракт, Кения, Сомали, полиция, взрыв, жертвы, погибли, погибшие, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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