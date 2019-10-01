Тайфун в Японии: число погибших выросло в три раза

В устранении последствий стихии участвуют более 110 тысяч человек – полицейских, пожарных, сотрудников береговой охраны и сил самообороны.

Тайфун Хагибис может оказаться для Японии самым разрушительным с 1958 года

В результате удара мощного тайфуна Хагибис число жертв в Японии достигло 25 человек и может еще увеличиться. Об этом сообщает Kyodo в воскресенье, 13 октября.

Отмечается, что еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Травмы получили 166 человек.

Без света до сих пор остаются 200 тысяч домохозяйств в Токио и в близлежащих префектурах.

Власти сохраняют в силе приказы об эвакуации в отношении 3 млн человек в нескольких префектурах, включая Токио, Канагава, Ниигата, Фукусима, Гумма, Тиба. Также было обнародовано предупреждение об угрозе разлива 14 рек из-за дождей.

В устранении последствий стихии участвуют более 110 тысяч человек – полицейских, пожарных, сотрудников береговой охраны и членов сил самообороны Японии.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате тайфуна Хагибис выросло до восьми человек. Еще не менее 17 человек числились пропавшими без вести и 106 – пострадали.

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров в секунду.

Из-за тайфуна в Японии произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения. Наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета.

По данным местных СМИ, тайфун Хагибис может оказаться для Японии самым разрушительным с 1958 года. Тогда страна попала под удар урагана Ида, который унес жизни 1200 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet