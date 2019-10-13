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Москва заявила о миллиардном долге США перед ООН

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Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу всемирной организации, утверждают в МИД РФ.
В МИД РФ утверждают, что Россия – добросовестный плательщик в бюджет ООН
В МИД РФ утверждают, что Россия – добросовестный плательщик в бюджет ООН
mid.ru

Крупная финансовая задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в воскресенье, 13 октября.

Российские дипломаты напомнили, что на днях генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджет ООН.

"Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", – говорится в сообщении МИД РФ.

В Москве утверждают, что Россия "относится к числу добросовестных плательщиков".

"Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине" – заявили в МИД РФ.

Напомним, ООН столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом за последние 10 лет. С 14 октября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности. Только на выплаты зарплат своим сотрудникам ООН требуется 92 млн долларов.

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Теги: Россия, США, Москва, ООН, долги, Вашингтон, задолженность, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ThaiFever    13.10.2019, 15:15
Оценка:  0
ThaiFever
Долг Украины перед ООН перевалил 20 млн. дол. , также не оплачены взносы в ЮНЕСКО , Совет Европы , ОБСЕ , ВТО и некоторых других организаций , погашено лишь участие в международных трибуналах рассказала советник по политическим вопросам Постоянного представительства Украины при ООН Виктория Кувшини
Андрей_и_Богдан    13.10.2019, 14:20
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
И давно МИД_РФ ведет бухгалтерию ООН? Если так, может именно в том причина финансового "положения" организации.
ВыВсеВрете    13.10.2019, 14:52
Оценка:  0
ВыВсеВрете
Во первых об этом заявил ООН, БМ как всегда переиначивает все по своему.
wолк    13.10.2019, 14:14
Оценка:  +2
wолк
Эта новость для народа РФ,чтобы ему легче жилось.Гос.долг США любимая сказка россиян
Кайдаш    13.10.2019, 14:03
Оценка:  0
Кайдаш
Уели иваны джонов)))))
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