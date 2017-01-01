Выборы в Польше: явка самая высокая за 4 года

Высокая явка играет на руку правящей партии Право и Справедливость, согласно обнародованному за неделю до дня выборов опросу, за них готовы проголосовать 45,1% поляков.

По состоянию на 12:00 дня на парламентских выборах в Польше проголосовало 18,4% избирателей, сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl

Таким образом, пока явка в Польше самая высокая за последние 4 года. Для сравнения, на парламентских выборах 2015 года по состоянию на 12:00 явка составляла 16,47%. Также ниже была явка на местных выборах 2018 года и на нынешних выборах в Европарламент (15,61% и 14,39% соответственно).

Как отмечается, в настоящее время явка в восточных воеводствах выше, чем в западных.

Такая явка играет на руку правящей партии Право и Справедливость. Согласно обнародованному за неделю до дня выборов опросу, за них готовы проголосовать 45,1% поляков, дав им шанс на повторное формирование единоличного большинства.

За главную оппозиций силу Гражданскую коалицию планируют проголосовать 24,6% польских избирателей. На третьем месте находится Левые с 12,6% поддержки. Вместе с тем на результаты выборов может повлиять явка. В частности, согласно опросу, только 64% потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки. Среди оппозиции этот показатель достигает 90-100%.