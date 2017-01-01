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В Германии планируют запретить двойное гражданство

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Иностранец может получить немецкий паспорт, лишь отказавшись от гражданства своей страны. Двойное гражданство дается только в виде исключения, но скоро ситуация может измениться.
Глава ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Глава ХДС и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
DW
 
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила внести в предвыборную компанию партии пункт о запрете двойного гражданства, сообщает Deutsche Welle.
 
По ее словам, она поддержит соответствующую инициативу на партийном съезде, который состоится в конце ноября.
 
Она также проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в Бундестаге.
 
Однако шансов на принятие закона в этом легислатурном периоде нет в связи с отрицательной позицией социал-демократов, которые входят в правящую коалицию.
 
Среди предлагаемых мер по ужесточению законодательства о двойном гражданстве - запрет на передачу иностранного гражданства от живущих в Германии иммигрантов их внукам, так называемое "поколенческое ограничение".
 
Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что Европу может ожидать еще большая, чем 2015 году, волна беженцев.
 
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Теги: Германия, гражданство, беженцы, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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