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США выведут всех своих военных из северной Сирии

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США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.
Трамп выводит войска из Сирии
Трамп выводит войска из Сирии
 
США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.
 
"За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад", - заявил Эспер.
 
 
Министр обороны заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом в субботу вечром, и тот поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".
 
По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.
 
Напомним, что 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG, которых Турция считает террористами. Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
 
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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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