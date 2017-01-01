США выведут всех своих военных из северной Сирии

США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.

США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью каналу CBS, сообщает Reuters.

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, вероятно, намерены распространить свою атаку дальше на юг, чем планировалось изначально, и на запад", - заявил Эспер.

Министр обороны заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом в субботу вечром, и тот поручил американским военным "начать вывод войск из северной Сирии".

По словам министра обороны, США готовятся эвакуировать из северной части Сирии около тысячи военнослужащих.