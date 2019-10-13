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Северный поток-2 будет достроен - немецкий министр

Комментариев: 2
Правительство Германии заявляет, что делает все для того, чтобы в газовые переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.
Строительство Северного потока-2
Строительство Северного потока-2
 
Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, сообщает Deutsche Welle.
 
Крамп-Карренбауэр в Риге заявила, что Северный поток-2 - сложный проект.
 
 
"Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено", - заявила она.
 
Вместе с тем глава ХДС заявила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.
 
Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.
 
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Теги: Украина-Россия, Германия, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    13.10.2019, 19:39
Оценка:  0
VSHIVANKA
И ТРУБОПРОВОД ПОСТРОЯТ, И САНКЦИИ ОТМЕНЯТ....)))
СУГС ??? )))
MykRom    13.10.2019, 19:32
Оценка:  -1
MykRom
Кто в кого уже вошёл - очевидно.
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