Северный поток-2 будет достроен - немецкий министр
Правительство Германии заявляет, что делает все для того, чтобы в газовые переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.
Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, сообщает Deutsche Welle.
Крамп-Карренбауэр в Риге заявила, что Северный поток-2 - сложный проект.
"Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено", - заявила она.
Вместе с тем глава ХДС заявила, что правительство Германии делает все, чтобы в переговоры с Россией входила безопасность стран Восточной Европы.
Напомним, что министр энергетики США Рик Перри назвал проект газопровода Северный поток-2 большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.
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СУГС ??? )))