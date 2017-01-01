Турция не претендует на территорию Сирии - Эрдоган

Анкара препятствует тем, кто хочет разделить и расчленить соседнюю республику, подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, комментируя военную операцию Источник мира, что Анкара не претендует на территорию Сирии. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило агентство Анадолу

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - подчеркнул турецкий лидер.

При этом он назвал дезинформацией появившиеся ранее в СМИ данные, что в зоне турецкой операции большая группа пленных боевиков ИГ совершила побег.

"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - отметил Эрдоган.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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