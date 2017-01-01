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Во время протестов в Эквадоре погибли семь человек

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В результате антиправительственных акций, сопровождающихся столкновениями с полицией, пострадали более 1300 человек.
В Эквадоре продолжаются акции протеста
В Эквадоре продолжаются акции протеста
 
Во время антиправительственных протестов в Эквадоре по меньшей мере семь человек погибли и 1340 получили ранения. Об этом говорится в заявлении, размещенном 13 октября на сайте аппарата уполномоченного по правам человека республики.
 
Отмечается, что с начала манифестаций 3 октября был задержан 1121 человек, преимущественно мужчины.
 
Ранее в МВД страны сообщили, что во время протестных акций по меньшей мере 86 полицейских получили ранения.
 
Генеральная прокуратура Эквадора на фоне протестов начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.
 
 
Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.
 
Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
 

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Теги: топливо, протесты, фото, Эквадор, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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