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Курды договорились с властями Сирии о помощи

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Сирийские правительственные войска будут размещены вдоль границы с Турцией для поддержки курдских формирований.
Курды заключили соглашение с сирийским правительством
Курды заключили соглашение с сирийским правительством
 
Курдские группировки достигли соглашения с властями Сирии о размещении правительственных войск в районе границы с Турцией. Об этом говорится в заявлении курдской автономной администрации, распространенном в воскресенье агентством Firat.
 
Отмечается, что с сирийскими властями достигнуто соглашение, цель которого - противостоять агрессии со стороны Турции.
 
В нем также указано, что сирийские военные разместятся вдоль границы, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, основу которых составляют бойцы-курды.
 
"За последние пять дней турецкие войска, которые вторглись на север Сирии, совершили множество преступлений против гражданского населения. <...> Для совместного отпора агрессорам мы заключили соглашение с сирийским правительством, которое должно взять под защиту национальный суверенитет и границу", - подчеркивается в заявлении.
 
Соглашение "позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наемниками сирийские районы, включая Африн", указала курдская сторона.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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