Жертвами тайфуна в Японии стали уже 40 человек

Жертвами тайфуна Хагибис в Японии стали по меньшей мере 40 человек, 16 числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 14 октября сообщает телеканал NHK .

При этом 30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и пребывают в эвакуационных центрах.

"Поскольку на настоящий момент многие числятся пропавшими без вести, мы продолжаем активную поисково-спасательную операцию в круглосуточном режиме. Мы зафиксировали большой ущерб от тайфуна, и сейчас 30 тыс. человек не могу вернуться в свои дома и живут в эвакуации", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он также распорядился создать специальные группы жизнеобеспечения в пострадавших районах, которые помогали бы восстановить водоснабжение и подачу электричества, а также следили за условиями жизни в эвакуационных центрах.

В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тыс. домов. Более чем в 130 тыс. квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты.

Напомним, тайфун Хагибис обрушился на Японию в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.