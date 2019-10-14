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В Сети сообщают о гибели повара Путина

Комментариев: 14
Якобы Евгений Пригожин разбился на самолете.
Пригожина называют поваром Путина
Пригожина называют поваром Путина
vedomosti.ru

В Сети циркулируют слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". По утверждением источника, Пригожин разбился на самолете в Конго.

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Некоторые блогеры предполагают, что Пригожина, связанного с ЧВК Вагнер, внезапно решила "убрать" власть. Но есть версия о том, что он сам разыграл свою гибель.

Официального подтверждения смерти Пригожина нет.

"Несколько часов назад мы отправили запрос в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Ответа нет", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму набрали наемников в ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан.

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Теги: Пригожин, Путин, ЧВК Вагнер
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Комментариев (14)
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SEMPENTY    14.10.2019, 10:37
Оценка:  +3
SEMPENTY
Это он что-то не то съел...
Колишній-східняк    14.10.2019, 10:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Так может и Уйлу скоро звиздец?
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:34
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
А что это изменит?
Люблю_Украину    14.10.2019, 10:37
Оценка:  -1
Люблю_Украину
доллар сразу же по 8, Крым приплывет обратно, газ в 10 раз подешевеет, и это только в первые минуты!
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:47
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Затем Вселенная замедлит своё расширение и в ней можно будет наконец-то найти своего суженного!
Люблю_Украину    14.10.2019, 10:18
Оценка:  0
Люблю_Украину
Разбился двойник Пригожина ,который работал у двойника Путина, который двойник президента России, страны, которая двойник самой России...а все это произошло в сознании Будды....)
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:19
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Вы забыли повворачивать модное тут слово "Якобы"
Люблю_Украину    14.10.2019, 10:28
Оценка:  -2
Люблю_Украину
хайли-лайкли надо было ввернуть)
Духовный_скреп    14.10.2019, 10:14
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Старик Кабаев следы начал заметать.
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:07
Оценка:  +2
Зарин_и_Зоман
Прям теория заговора!
А интересно, поварство у миллиардера Пригожина - это хобби или источник заработка? Или хобби - это миллиардерство повара Пригожина?
Конкурс то на замещение объявят? ))
Кайдаш    14.10.2019, 10:09
Оценка:  +1
Кайдаш
Хрен вас, московских, знает - шо у вас там творится....
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:12
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
И не говорите!.. )))
krolikoff_net    14.10.2019, 10:05
Оценка:  -1
krolikoff_net
Сам путен давно сдох. Готовить больше некому. Почему бы и не убрать лишнюю фтгуру возле гос.корыта .
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:08
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Да-да, Вы уже об этом неоднократно писали под ником Деревянного Хомяка; только с датой смерти всё время путаетесь в показаниях!
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