В Сети сообщают о гибели повара Путина

Якобы Евгений Пригожин разбился на самолете.

В Сети циркулируют слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". По утверждением источника, Пригожин разбился на самолете в Конго.

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Некоторые блогеры предполагают, что Пригожина, связанного с ЧВК Вагнер, внезапно решила "убрать" власть. Но есть версия о том, что он сам разыграл свою гибель.

Официального подтверждения смерти Пригожина нет.

"Несколько часов назад мы отправили запрос в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Ответа нет", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму набрали наемников в ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан.