В Сети сообщают о гибели повара Путина
В Сети циркулируют слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". По утверждением источника, Пригожин разбился на самолете в Конго.
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Некоторые блогеры предполагают, что Пригожина, связанного с ЧВК Вагнер, внезапно решила "убрать" власть. Но есть версия о том, что он сам разыграл свою гибель.
Официального подтверждения смерти Пригожина нет.
"Несколько часов назад мы отправили запрос в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Ответа нет", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму набрали наемников в ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан.
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А интересно, поварство у миллиардера Пригожина - это хобби или источник заработка? Или хобби - это миллиардерство повара Пригожина?
Конкурс то на замещение объявят? ))