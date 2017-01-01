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Google выпустил дудл в честь создателя стробоскопа

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В этот день родился бельгийский физик Жозеф Плато, который в 1832 году создал стробоскоп, который, как считается, привел к рождению кино.
Google выпустил дудл в честь создателя стробоскопа
из открытых источников

Google посвятил дудл бельгийскому физику Жозефу Плато, который в понедельник, 14 октября, отметил бы 218-й день рождения. Ученый является изобретателем стробоскопа.

Анимированный дудл представляет собой круг, внутри которого от сковородок отскакивают блины, стремящиеся попасть на тарелку. Движение сковородок напоминает кружение в стробоскопе.

Его создатель Жозеф Плато родился 14 октября 1801 года в Брюсселе.

Принесшее ему всемирную известность стробоскопическое устройство Плато изобрел в 1832 году. Оно состояло из двух дисков, вращавшихся в противоположных направлениях. Смотрящий в устройство человек видел танцора в движении. Считается, что именно популярность нового устройства привела к рождению кино.

Скончался ученый в сентябре 1883 года. 

 

Отметим, в Украине 14 октября отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы.

 

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Теги: Google, ученые, дудл
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Источник: korrespondent.net

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