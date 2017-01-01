Google выпустил дудл в честь создателя стробоскопа
Google посвятил дудл бельгийскому физику Жозефу Плато, который в понедельник, 14 октября, отметил бы 218-й день рождения. Ученый является изобретателем стробоскопа.
Анимированный дудл представляет собой круг, внутри которого от сковородок отскакивают блины, стремящиеся попасть на тарелку. Движение сковородок напоминает кружение в стробоскопе.
Его создатель Жозеф Плато родился 14 октября 1801 года в Брюсселе.
Принесшее ему всемирную известность стробоскопическое устройство Плато изобрел в 1832 году. Оно состояло из двух дисков, вращавшихся в противоположных направлениях. Смотрящий в устройство человек видел танцора в движении. Считается, что именно популярность нового устройства привела к рождению кино.
Скончался ученый в сентябре 1883 года.
Отметим, в Украине 14 октября отмечают День защитника, День украинского казачества и Покровы Пресвятой Богородицы.
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