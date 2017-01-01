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Власти Эквадора согласились на условия протестующих

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Власти аннулируют отмену госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие прекращают акции.
В результате протестов погибли семь человек
В результате протестов погибли семь человек

Власти Эквадора решили отменить указ об отмене субсидий на топливо, из-за которого начались массовые протесты, сообщает El Comercio.

"Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, который аннулирует указ 883", - говорится в сообщении.

В ответ протестующие согласились прекратить акции неповиновения.

"Обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883. С этим соглашением мобилизация протестующих заканчивается", - сообщил представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль.

Напомним, протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.
 
Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
 
 

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Теги: протесты, Эквадор
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Источник: korrespondent.net

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