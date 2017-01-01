Елизавета II в необычной речи назвала дату Brexit

Королева не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента.

Королева Великобритании Елизавета II 14 октября открыла новую сессию британского парламента тронной речью, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год, сообщает Guardian.

В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября.

По словам монарха, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

"Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС", - сказала Елизавета II.

Также королева заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие отраслей науки, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность армии страны. Кроме того, Елизавета II пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи.

Пресса обратила внимание, что на этот раз королева не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента.

Корона Британской империи/ Getty

Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет.

Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке.

На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую - бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.

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