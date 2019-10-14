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Протесты в Каталонии разгоняют резиновыми пулями

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В аэропорту Барселоны прошли жесткие стычки демонстрантов и полиции. Протестующие перекрывают автострады и железнодорожные пути.
В Каталонии жестко разгоняют протесты
В Каталонии жестко разгоняют протесты

Обвинительные приговоры сторонникам независимости автономного испанского сообщества Каталонии привели к протестам в ряде городов региона. На улицы 14 октября вышли тысячи протестующих, сообщает агентство AP. 

Протестующие блокировали движение по четырем главным дорогам города, требуя освободить заключенных. В Жироне (100 километров от Барселоны) люди остановили движение поездов, как региональных, так и следующих во Францию.

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и участников протеста. Железнодорожное сообщение с международным аэропортом Барселона - Эль-Прат также приостановлено из-за протестов. Сама воздушная гавань отменила около 20 рейсов.

 

 

При этом, многим людям, которые собирались улететь из города в этот день, пришлось добираться до аэропорта пешком.

В районе аэропорта собрались около восьми тысяч человек. Испанская полиция начала жестко разгонять протестующих, применив дубинки и открыв стрельбу резиновыми пулями. Сообщается о как минимум 13 пострадавших. 

 
 
Ранее в этот же день Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании.
 
Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Защита не согласна с решением суда и намерена оспорить его как в Конституционном суде Испании, так и в судебных инстанциях Евросоюза.

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Теги: протесты, видео, фото, Каталония, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии
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Источник: korrespondent.net

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