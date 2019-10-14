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Евросоюз одобрил план Киева по Донбассу

Комментариев: 16
В Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с украинским коллегой.
ЕС видит изменения по Донбассу
ЕС видит изменения по Донбассу

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге 14 октября.

"Мы получили от него достаточно всестороннюю и, я бы сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по программе реформ", - сказала она.

Могерини добавила, что Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта. Она отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету. Детали плана не раскрываются.

Ранее Пристайко сказал, что власти сделают "последнюю честную попытку идти минским путем". Он также говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

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Теги: ЕС, донбасс, Могерини, минские договоренности, Вадим Пристайко, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
Детонатор    15.10.2019, 00:18
Оценка:  -1
Детонатор
Шо-шо????
Aнтибєс    15.10.2019, 00:34
Оценка:  0
Aнтибєс
Болт тебе в очко !
Aнтибєс    15.10.2019, 00:35
Оценка:  0
Aнтибєс
Соси и не подавись, пядрило пукинское )))
FPN    15.10.2019, 00:16
Оценка:  0
FPN
ОДНО БЛА, БЛА, БЛА!!!!!!
ГДЕ КОНКРЕТИКА!!!!
fkrfyfan    15.10.2019, 00:12
Оценка:  -1
fkrfyfan
А что кроме планов?
Антіхрю    14.10.2019, 23:56
Оценка:  0
Антіхрю
Даже заинтриговали. А суть плана в чем? Подписать Минские соглашения, затем формулу Штайнмаера, а затем их не выполнять? Добиться встречи в Нормандском формате и совместными усилиями с Францией и Германией, заставить Россию пересмотреть Минские соглашения Украины с представителями ЛДНР?
Антіхрю    15.10.2019, 00:04
Оценка:  -1
Антіхрю
Все чаще звучат угрозы украинских властей, выйти из Минских соглашений. Не могу понять, кого они тем самым хотят напугать? Ведь украинская власть НИЧЕГО не выполнила из Минских соглашений - ни отвода войск, ни Конституционной реформы о статусе Донбасса, да и с прекращением обстрелов дела идут плохо
Антіхрю    15.10.2019, 00:07
Оценка:  -1
Антіхрю
Получается ситуация подписали соглашения говорили о готовности их выполнять, а сейчас стали говорить, что не будут выполнять соглашения одобренные Совбезом ООН!!??
WTF2wtf    15.10.2019, 00:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Нах это бла-бла?
Пытаешься найти оправдания российским оккупантам?
А их нет ...
На те же "минские соглашения" сам глава российских оккупантов насрал сразу же после их подписания,
кинув российских вояк на штурм Дебальцево ...
WTF2wtf    15.10.2019, 00:15
Оценка:  0
WTF2wtf
Украина защищается на своей земле, россия - просто оккупант ...
Міні_Ми    14.10.2019, 23:43
Оценка:  -3
Міні_Ми
Коли нам буде надано членство ЄС? Ось головне питання. Щось затихли з цим. Я сподіваюся членство з ЄС нам не прив'язують з поверненням Криму.
Антибес    14.10.2019, 23:46
Оценка:  -1
Антибес
Коли?Ніколи!
Міні_Ми    15.10.2019, 00:03
Оценка:  0
Міні_Ми
Наше головне завдання це членство в ЄС. І не треба робити вигляд, що це не головне! Чому затихли з цим?
Міні_Ми    15.10.2019, 00:06
Оценка:  +1
Міні_Ми
Або в кремлі вже вважають, що ми забули про головне? Так ось будьте впевнені, що вам не вдасться змінити наш курс. Тільки НАТО, тільки ЄС!
Антибес    14.10.2019, 23:26
Оценка:  -2
Антибес
С Крымом вопрос закрыт навсегда.Крым-это Россия.С Донбассом будет то же самое,т.к.война не прекратится.А реально воевать с Россией,когда Донбасс войдёт в состав России,наша охреНэнька разумеется не будет.Как говорится,во избежании...))))))))))))))
WTF2wtf    15.10.2019, 00:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
Шизоидный бот российских оккупантов стандартно репостит хотелки главы оккупантов.
Та же Австрия тоже была аннексирована Германией ... но расплачивается за путиснкие хотелки и КрымЕго оккупированный и опущенный россией Донбасс, который для Путина рылом не вышел и годен только на роль жертвы.
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