Евросоюз одобрил план Киева по Донбассу
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге 14 октября.
"Мы получили от него достаточно всестороннюю и, я бы сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по программе реформ", - сказала она.
Могерини добавила, что Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта. Она отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.
Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету. Детали плана не раскрываются.
Ранее Пристайко сказал, что власти сделают "последнюю честную попытку идти минским путем". Он также говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.
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ГДЕ КОНКРЕТИКА!!!!
Пытаешься найти оправдания российским оккупантам?
А их нет ...
На те же "минские соглашения" сам глава российских оккупантов насрал сразу же после их подписания,
кинув российских вояк на штурм Дебальцево ...
Та же Австрия тоже была аннексирована Германией ... но расплачивается за путиснкие хотелки и КрымЕго оккупированный и опущенный россией Донбасс, который для Путина рылом не вышел и годен только на роль жертвы.