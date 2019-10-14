В ходе протестов в Каталонии пострадали более 50 человек

Большинство пострадавших из числа протестующих в Каталонии получили незначительные ушибы.



В ходе акции протеста сторонников независимости Каталонии, которая прошла в Барселоне в понедельник, 14 октября, пострадали 56 человек, сообщает газета El Pais

Медики диагностировали у большинства пострадавших незначительные ушибы.

Отмечается, что самая крупная манифестация проходила в районе первого терминала аэропорта столицы Каталонии.





Напомним, Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к протестам в ряде городов региона. В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

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