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Трамп раскрыл детали санкций против Турции

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Речь идет о финансовых санкциях, заморозке активов и запрете на въезд в Соединенные Штаты Америки.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии, сообщила пресс-служба Белого дома 14 октября.
 
По словам президента Дональда Трампа, речь идет о финансовых санкциях, заморозке активов и запрета на въезд в США. Подобные меры затронут тех, кто был замешан в нарушении прав человека, препятствовал перемирию, участвовал в насильственной репатриации беженцев, либо угрожал миру, безопасности и стабильности в Сирии.
 
Помимо этого, США до 50% повысят для Турции пошлины на ввоз стали и прекратят переговоры о торговле.
 
"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", – подчеркнул Трамп.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.

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Теги: США, Турция, санкции, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Міні_Ми    15.10.2019, 01:18
Оценка:  -1
Міні_Ми
Смішно. Єдина адекватна санкція це виключення з НАТО. Україна зможе замінити Туреччину, так що варто подумати.
Міні_Ми    15.10.2019, 01:20
Оценка:  -1
Міні_Ми
Ще можна розбомбити "турецький потік". Це вигідно і США і України.
WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 02:11
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
ты из какого схрона, уeбище срагульское, выползло? и хватит срaть своей сучьей мойвой, здесь на РУССКОМ говорят)))))))))))
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