Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Букеровскую премию по литературе за 2019 год разделили писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.



Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо стали лауреатами Букеровской премии, сообщается в Twitter премии.

Этвуд отметили за роман The Testaments, который является продолжением книги Рассказ служанки, а Эваристо – за роман Girl, Woman, Other»рассказывающий о жизни 12 человек, большинство из которых – чернокожие британцы, в основном женщины.





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С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. Букеровская премия – одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

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