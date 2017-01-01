Трамп созвонился с Эрдоганом

Американский президент потребовал прекратить военную операцию, проводимую Анкарой в Сирии.



Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором потребовал немедленно прекратить военную операцию в Сирии, передает Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором потребовал немедленно прекратить военную операцию в Сирии, передает Reuters

"Соединенные Штаты Америки не дали зеленый свет Турции для вторжения в Сирию", - сообщил вице-президент США Майк Пенс.





15 октября Трамп Ранее глава Пентагона Марк Эспер обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в возникновении гуманитарного кризиса в Сирии, а также в совершении военных преступлений.15 октября Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции . Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.



Напомним, 9 октября Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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