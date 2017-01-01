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Турция пообещала не нападать на сирийский город Кобани

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Президент США Дональд Трамп получил от Турции гарантии ненападения на сирийский город Айн-эль-Араб (Кобани).
Турецкие войска
Турецкие войска


Вице-президент США Майк Пенс, комментируя телефонный разговор, состоявшийся между президентом США Дональдом Трампом и курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, сообщил, что турецкая сторона гарантировала ненападение на сирийский год Колбани, передает CNN.

"Командующий Сирийских демократических сил генерал Мазлум Кобани Абди дал гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани)", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Теги: Турция, курды, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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